طائرات عسكرية موالية للحوثيين تقصف القصر الرئاسى اليمنى بمدينة عدن(تحديث)

قالت فضائية "سكاى نيوز عربية"، إن طائرات عسكرية موالية لجماعة الحوثيين، قصفت القصر الرئاسى فى مدينة عدن بصاروخ واحد.

وأوضحت "سكاى نيوز عربية" أن الطائرات العسكرية الموالية لجماعة الحوثى، أقلعت من قاعدة الديلمى الجوية فى صنعاء، لقصف القصر الرئاسى فى عدن، وهناك إطلاق نار، واشتباكات.

وكانت حركة الملاحة الجوية فى مطار عدن قد عُلِّقَت اليوم الخميس بسبب أعمال العنف الجارية فى محيط المطار، بين أنصار الرئيس عبد ربه منصور هادى، وخصومه، وفقًا لمصدر ملاحى.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس: "توقفت حركة الملاحة بسبب الاشتباكات الجارية فى محيط المطار حيث ألغيت الرحلات" فيما تجرى اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن الخاصة المحسوبة على الحوثيين واللجان الشعبية الموالية للرئيس.

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>ورَدَّت المضادات الأرضية، على الغارة الجوية، كما سيطرت قوات تابعة للجيش اليمنى واللجان الشعبية، صباح اليوم فى عدن على مقر قوات الأمن الخاصة.

على الصعيد ذاته عقدت اللجنة الأمنية العليا باليمن، اليوم الخميس، اجتماعًا طارئًا لها برئاسة اللواء جلال الرويشان القائم بأعمال وزير الداخلية، دعت فيه جميع الأطراف فى محافظة عدن إلى الالتزام بالهدوء والعودة إلى طاولة الحوار والبحث عن مخارج وحلول للأزمة الراهنة وما ترتب عليها من مواجهات مسلحة تؤثر على أمن واستقرار المحافظة.

وأوضح بيان عن اللجنة أنها ناقشت تطورات الأحداث فى محافظة عدن والاشتباكات الجارية بالقرب من مطار عدن الدولى مما أدى إلى توقف حركة الملاحة الجوية بالمطار وتعريض أبناء محافظة عدن لمخاطر الحرب الأهلية.

وأكد البيان أن اللجنة تواصلت مع وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا اللواء محمود الصبيحى، لبحث السبل الكفيلة بإنهاء حالة التوتر وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه والحفاظ على الأمن والاستقرار والهدوء فى محافظة عدن.

وأضاف البيان أن اللجنة تواصلت أيضًا مع محافظ لحج أحمد عبد الله المجيدى بهدف احتواء الموقف من خلال إعلان وقف إطلاق النار الفورى بين الأطراف كخطوة أولى على أن يتم عودة أفراد قوات الأمن الخاصة إلى معسكرهم كخطوة ثانية ورفع الحصار عن المعسكر وتطبيع الأوضاع الأمنية فى محافظة عدن وبعدها يتم البحث عن مخارج وحلول للأزمة والتطورات العسكرية والأمنية التى نتجت عنها.

وكانت عناصر من اللجان الشعبية اليمنية اعتقلت 6 جنود من قوات الأمن الخاص فى مدينة عدن بجنوب اليمن. وذكرت شبكة (سكاى نيوز) الإخبارية- اليوم الخميس- أن عناصر من اللجان الشعبية اليمنية قامت باعتقال 6 جنود كانوا يستقلون مركبة مدنية فى حى المنصورة بالمدينة عدن، التى يتخذ منها الرئيس عبد ربه منصور هادى مقرا له.

ويأتى ذلك على هامش استعادة الجيش اليمنى السيطرة على مطار عدن الدولى- فى وقت سابق اليوم- عقب اشتباكات بين قوات موالية للرئيس السابق على عبد الله صالح ومحسوبة على جماعة الحوثيين، وأخرى مساندة للرئيس هادى، قرب وداخل المطار.

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- مصدر ملاحى: تعليق الرحلات فى مطار عدن بسبب أعمال العنف