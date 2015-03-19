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بالصور… احتفالية لتكريم أمهات المكفوفين بأسوان

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بالصور… احتفالية لتكريم أمهات المكفوفين بأسوان بالصور… احتفالية لتكريم أمهات المكفوفين بأسوان

نظمت جميعة النور لرعاية المكفوفين بمحافظة أسوان، حفلا لتكريم أمهات المكفوفين في قاعة المؤتمرات بنزل الشباب بنادي أسوان الرياضي ظهر اليوم، وذلك بمناسبة الاحتفالات بعيد الأم.

وتضمن الحفل فقرات غنائية للمكفوفين وفقرات شعرية وتوزيع هدايا وشهادات تقرير علي امهات المكفوفين المكرمات.

وصرحت وفاء عبد النعيم رئيس جمعية النور لرعاية المكفوفين ان الجمعية تحرص علي تنظيم هذه الاحتفالية علي مدار السنوات الثلاث الماضية تقديرا
> لدور هؤلاء الامهات في رعاية ابنائهن المكفوفين.

واوضحت ان الجمعية كرمت هذا العام سبعة من امهات المكفوفين وهن  حليمة عبدالعال ربيع وروحية ربيع طلب ، ومصرية صالح حسن ، وفاطمة عفيفي علي عفيفي ، وحمدية شفيق توفيقر، ونجاح علي عطية ، وخولة النوبي عبدالعظيم.

واشارت الي تكريم عدد من الأباء المثاليين في الحفل ايضا وهم عز الدين احمد اسماعيل ، ومحمد عبدالجواد والدكتور عبدالقادر محمد عبدالقادر،
> وخالد احمد يعقوب ، وانور حسين مكي.

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