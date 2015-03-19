مشاركة السفارة المصرية بأبوجا في فعاليات الاحتفال بيوم الفرانكفونية

شاركت السفارة المصرية بأبوجا في فعاليات الاحتفال بيوم الفرانكفونية بعرض لفيلم المصير، الذي يعد أحد الأفلام المصرية التاريخية للمخرج الراحل يوسف شاهين، وذلك في إطار الاحتفال السنوي الخاص الذي تقيمه منظمة الفرانكفونية في معظم دول العالم، والذي تشارك به السفارة المصرية بأبوجا بصفة دورية باعتبار مصر إحدى الدول الأعضاء بالمنظمة.

وقد ألقى سكرتير ثان/ إيهاب عمرو كلمة بالإنابة عن السفير أشاد فيها بدور المنظمة في دعمها للثقافة، وأن مصر من أوائل الدول التى انضمت للمنظمة كونها عضو مؤسس لها، بالإضافة إلى حرص المنظمة على اختيار أول أمين عام لها مصري الجنسية وهو الدكتور بطرس بطرس غالى في الفترة من 1997 – 2002، كما تم استعراض القضية التي تتناولها أحداث الفيلم وانعكاساتها ذلك على الواقع المعاصر.

وتميز الاحتفال بوجود إقبال من قبل المشاهدين النيجيريين والأجانب، بالإضافة إلى بعض وسائل الإعلام المحلية أثناء العرض، حيث حظى الفيلم باهتمام كبير من كافة المتواجدين. وقد أقامت السفارة عقب ذلك حفل استقبال للمشاهدين والمدعوين الذين أشادوا بالمشاركة المصرية من خلال تقديم فيلم يتناول قضية محورية، كذا إشادة المتواجدين بجهود السفارة التنظيمية في إخراج الاحتفالية بالشكل الملائم الذي يعكس تاريخية وعراقة دولة بحجم مصر.