سفير ألمانيا بالقاهرة : زيارة السيسى لبرلين ستتم قبل الانتخابات البرلمانية

كشف السفير الألماني بالقاهرة هانس يورج هابر أن الجانبين المصري والألماني منشغلان في الفترة الحالية بالإعداد والترتيب لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لألمانيا بعد توجيه دعوة له من المستشارة الألمانية انجيلا ميركل لافتا إلى أن موعد الزيارة سيكون قبل إجراء الانتخابات البرلمانية.

> وقال هانس – خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس بمقر السفارة الألمانية بالقاهرة “سننشغل الفترة المقبلة بالترتيب لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لألمانيا” مشيرا إلى أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة ألمانيا طرحت سبتمبر الماضى عقب محادثة هاتفية بين المستشارة الألمانية ميركل والرئيس السيسى ووجهت له الدعوة فى المكالمة لزيارة ألمانيا.

> واتفق الجانبان أن تكون هذه الزيارة فى أعقاب الانتخابات البرلمانية وذلك حتى يتسنى للرئيس أن يذهب لألمانيا بعد الانتهاء من تنفيذ خريطة الطريق واكتمال المؤسسات الدستورية ثم حدث أن التقى الرئيس السيسى وميركل على هامش المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس وكان لقاء طيبا للغاية”.

> وأضاف” وفي أعقاب ذلك كان من المتفق إجراء الانتخابات البرلمانية في ديسمبر ونوفمبر الماضي إلى أن جاء قرار المحكمة الدستورية بتأجيل الانتخابات لعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لذلك تجدد الحديث فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى بين نائب المستشارة انجيلا ميركل ووجه الدعوة للسيسى لزيارة ألمانيا, مشيرا إلى أنه جاري الإعداد للبرنامج والموضوعات التي سيتم تناولها بين الجانبين والأفكار لازالت فى طور التبلور ولا يمكننى أن أحكى كثيرا عن ذلك وستكون الزيارة فرصة لإزالة أى شوائب أو صعوبات ومشاكل كانت ربما تعترض العلاقات الفترة الماضية”.

> وأشار السفير الألماني إلى أن كل من التقى بالرئيس السيسى من الجانب الألمانى وتحدث معه يقولون إنه منفتح للغاية, موضحا أن الشركاء الألمان ينتظرون زيارة الرئيس السيسي ولقائه وخاصة المستشارة ميركل لمناقشة برنامج الحكومة المصرية فيما يتعلق بمستقبل مصر الاقتصادى وتطور مصر الاقتصادى والاستقرار, ومكافحة الإرهاب والحقوق والحريات كلها نقاط ستظهر خلال الزيارة وكذلك قانون التظاهر وممارساته.

> وأكد السفير الألماني أن الجانب الألماني سعيد للغاية بالمدح والملاحظات التى أبداها الرئيس السيسي فى كلمته الختامية فى مؤتمر شرم الشيخ وإثرائه على ألمانيا فى هذه الكلمة مشيدا بالصورة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي وحوله الشباب ودلالاتها المستقبلية قائلا”نحن نري أن هذا الإثراء تقدير طيب للغاية للإسهام الألمانى فى شتى المجالات خاصة التنمية والتعليم والثقافة ودور الجانب الألماني في مصر مؤكدا أن إسهام الجانب المصرى سواء اقتصاديا أو علميا له مردود طيب على التنمية والتقدم فى بلادنا”.