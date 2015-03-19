وزير النقل: استعداد فرنسي لتمويل تطوير ترام رمل الإسكندرية

قال المهندس هاني ضاحي وزير النقل الخميس إن ممثلى الوكالة الفرنسية للتنمية أبدو استعدادهم لتمويل تطوير وإعادة تأهيل خط ترام الإسكندرية.

وأضاف الوزير انه تم اختيار المشروع بناء على نتائج دراسة حول النقل الحضري في الإسكندرية قامت بها شركة “إيجيس ريل الفرنسية” وتم تمويلها من خلال منحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية من قبل الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أنه وخلال المرحلة الأولى من الدراسة تم إجراء تقييم تفصيلى عن مخطط عام لاولويات تطوير منظومة النقل الجماعي في الإسكندرية كما تم تحليل مدى ملائمة عدة وسائل نقل بديلة للمدينة.

واشار إلى أن المرحلة الثانية من الدراسة فسوف يتم خلالها إجراء دراسة جدوى مفصلة عن مشروع تطوير الترام.

أ ش أ