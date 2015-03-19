«المالية» :4.7 مليارات جنيه لوزارات الكهرباء والتموين والبترول والصرف الصحى وماسبيرو

وافق هانى قدرى دميان وزير المالية على عدد من الاتاحات العاجلة بقيمة 4 مليارات و700 مليون جنيه خلال شهر مارس الحالى وذلك لوزارات الصحة والتموين والكهرباء والنقل وعدد من المحافظات والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى واتحاد الإذاعة والتليفزيون وذلك في ضوء جهود الحكومة لتحسين الخدمات العامة ومواجهة أية مشكلات طارئة وسداد المستحقات للهيئات والشركات.

ومن جانبه أعلن محمد عبد الفتاح–رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة أن هذه الاتاحات تتضمن مبلغ 1 مليار و800 مليون جنيه لدعم الكهرباء عن شهر مارس واستكمال خطط وزارة الكهرباء لزيادة الأحمال خلال موسم الصيف المقبل وكذلك سداد جزء من مستحقات توريد المواد البترولية لشركات الكهرباء عن شهر مارس ليصبح ما تم إتاحته لهذا الغرض 19 مليار جنيه تشمل دعم الكهرباء عن المواد البترولية الموردة لشركات الكهرباء من يوليو 2014 حتى مارس 2015 وكذلك مبلغ 2 مليار و500 مليون جنيه لاستيراد شحنات غاز لشركات الكهرباء.

وأضاف رئيس قطاع الموازنة أن وزير المالية وافق على إتاحة 2023.4 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية تتضمن مبلغ 750 مليون جنيه لدعم السلع التموينية عن شهر مارس، 250 مليون جنيه للمخابز ، ومبلغ 1023.4 مليون جنيه لشراء نحو 540 ألف طن قمح مستورد ليصبح إجمالى ما تم إتاحته منذ 1/7/2014 نحو 21 مليار و 452 مليون جنيه.

كما تم إتاحة مبلغ 20 مليون جنيه لمحافظة البحر الأحمر لزيادة استثمارات مشروعات التنمية الاقتصادية بالمحافظة تتضمن برامج لرصف الطرق وتحسين البيئة ومد وتدعيم شبكات الكهرباء وكذلك 100 مليون جنيه لهيئة موانى البحر الأحمر للأعمال الخاصة بتطوير الموانى وكذلك تدعيم المنظومة الإلكترونية للهيئة.

وأوضح رئيس قطاع الموازنة أن قرارات وزير المالية شملت أيضاً تحويل مبلغ 130 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر لتطوير المزلقانات بالسكك الحديدية وتوفير الاحتياجات اللازمة لهذا المرفق الحيوى،كما تتضمن قرارات الإتاحة أيضاً صرف مبلغ 72.5 مليون جنيه لدعم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى منها 10 مليون جنيه لدعم شركة المياه بجنوب سيناء.

وأشار عبد الفتاح إلى أن وزير المالية وافق أيضاً على تدبير مبلغ86.9 مليون جنيه لتعزيز موازنة هيئة نظافة وتجميل القاهرة لسداد مستحقات شركات النظافة العاملة بمجال النظافة في نطاق محافظة القاهرة،وكذلك تم إتاحة مبلغ 88.5 مليون جنيه قرض لصندوق إعادة الهيكلة لمواجهة أجور العاملين بشركات الغزل،كما تم إتاحة مبلغ 220 مليون جنيه لإتحاد الإذاعة والتليفزيون لمواجهة أجور العاملين.

أ ش أ