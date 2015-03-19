العثور على جثة شاب مذبوحًا بقرية في أسيوط‎

تمكنت قوات الانقاذ النهري بأسيوط من انتشال جثة لشاب في العقد الثالث من عمره بعد ان تم العثور على جثته مذبوحا وملقاة بمياه نهر النيل.

تلقي اللواء عبد العظيم نصر مساعد وزير الداخلية مدير امن اسيوط اخطارا من اللواء خالد شلبي مدير المباحث الجنائية بالمديرية يفيد وصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة بعثور الأهالى على جثة شاب مذبوحا وملقاة بنهر الطريق بقرية الواسطى دائرة مركز الفتح فى أسيوط.

وعلى الفور، انتقلت قوات من مباحث مركز الفتح والإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لشاب يدعى “ح، ع” 27 سنة نجار مسلح مقيم الواسطى، مذبوحًا من الرقبة.

وتم نقل الجثة للمشرحة، وتم تحرير محضر بالواقعة لمعرفة أسباب الحادث، واخطار النيابة لمباشرة التحقيق.