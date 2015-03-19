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القبض على حداد أدار ورشته لتصنيع الأسلحة النارية بالحسينية

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القبض على حداد أدار ورشته لتصنيع الأسلحة النارية بالحسينية القبض على حداد أدار ورشته لتصنيع الأسلحة النارية بالحسينية
ألقى رجال مباحث مركز شرطة الحسينية اليوم، القبض على حداد يدير ورشته لتصنيع الأسلحة النارية وبيعها للخارجين عن القانون وأحالوه إلى النيابة العامة برئاسة محمد الديب.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء رفعت خضر مدير المباحث، يفيد بنجاح رجال مباحث الحسينية فى ضبط "عبد اللطيف.أ.م" 55 سنة حداد مقيم فى منطقة سعود - وبحوزته بندقيتين خرطوش وبندقية خرطوش بمقبض حديد وأدوات التصنيع، وتبين أنه يدير ورشته فى تصنيع الأسلحة النارية، وبيعها للخارجين عن القانون فتحرر له المحضر اللازم وأحالته إلى جهة التحقيق.

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مصر 365