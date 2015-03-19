مقتل 3 عناصر بتشكيل عصابى لسرقة السيارات فى مطاردة مع الأمن بالقليوبية

شهدت منطقة قليوب بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، مطاردة مثيرة وتبادل لإطلاق النيران مع عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى ارتكاب جرائم الخطف وسرقات السيارات والدراجات البخارية بالإكراه، وانتهت المطاردة بإصابة رقيب شرطة بطلق نارى ومصرع 3 من عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى ارتكاب جرائم الخطف وسرقات السيارات والدراجات البخارية بالإكراه .

تفاصيل الواقعة بدأت أثناء قيام قوة مباحث مركز شرطة قليوب بتفقد الحالة الأمنية إستغاث بهم أحد أهالى قرية السعادنة بدائرة المركز، وقرر بقيام ثلاثة أشخاص مجهولين مُستقلين سيارة سوزوكى بسرقة مركبة " توك توك " وهاتف محمول كرهاً عن قائدها "محمد . ف . ش" سن 29، سائق، ومقيم دائرة المركز – تحت تهديد السلاح وفروا هاربين .

وعلى الفور قامت القوات بتتبع خط سير هروب الجناة ومطاردتهم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات فبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية وأمكن ضبط أحدهم ويدعى "حسن . ع . م" سن 29، ومقيم دائرة المركز، مسجل شقى خطر "سرقات عامة" سبق إتهامه فى 16 قضية "خطف – سرقات متنوعة – سلاح – مخدرات – قتل" حال قيادته لمركبة التوك توك المستولى عليها وبحوزته (بندقية خرطوش و 3 طلقات نارية، و 3 هاتف محمول أحدهم خاص بالمجنى عليه ).

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع كلٍ من "أحمد . ب . م" سن 24، ومقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر، محكوم عليه هارب فى قضية "سرقة بالإكراه" بالسجن المؤبد، و "محمد . إ . س" سن 23، ومقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر، واعترف بقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقات السيارات والدراجات البخارية بالإكراه وتحت تهديد السلاح وإعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية .

كما إعترف المتهم المضبوط بالإشتراك والمتهمان الهاربان وكذا المدعو "محمد . ع . ع " سن 29، ومقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر، سبق إتهامه فى قضية " قتل "، والمحكوم عليه هارب فى قضية "سرقة بالإكراه" بالسجن المؤبد، وقضية "قتل" بالسجن المؤبد، بإرتكاب واقعة سرقة سيارة بالإكراه وكذا واقعة إختطاف أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب - تبين عدم قيام أهليته بالإبلاغ عن الواقعة خشية تعرض نجلهم لمكروه، تم تحديد مكان إحتجاز على المُختطف وبإستهدافه تم تحريره .

وفى إطار الجهود الأمنية المبذولة لملاحقة المتهمين الهاربين فى تلك الواقعة أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالقليوبية تواجد المتهمين الهاربين الثلاثة بأرض زراعية بناحية نوى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وفور إقتراب القوات من مكان إختبائهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية فبادلتهم القوات نتج عن ذلك إصابة رقيب الشرطة محمد السيد رضوان من قوة مباحث مركز شرطة شبين القناطر برش خرطوش وتم نقله للمستشفى لإسعافه، ومصرع المتهمين الثلاثة، وضبط بحوزتهم ( 2 بندقية آلية عيار 7,62×39، بندقية خرطوش، 43 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 250 جرام، دراجة نارية بدون لوحات معدنية، والهواتف المحمولة الخاصة بالمجنى عليهم بوقائع الخطف المشار إليها)، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .