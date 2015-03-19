الحبس سنتين لضابط شرطة بالمطار لاتهامه بإخفاء سيارة مهربة من الجمارك

قضت محكمة جنح النزهة برئاسة المستشار حسن عادل وأمانة سر عيد مترى اليوم الخميس بحبس ضابط شرطة بميناء القاهرة الجوى سنتين لاتهامه بإخفاء سيارة مهربة من الجمارك.

وكانت تحقيقات النيابة أكدت أن المتهم يعمل ضابط شرطة بميناء القاهرة الجوى، قام بشراء سيارة فارهة من أحد التجار بسعر زهيد، وأنه يعلم أن السيارة مهربة من الجمارك، فقام بوضع لوحات معدنية عليها واستخدامها بصفة شخصية.

كانت معلومات وردت لمباحث الأموال العامة تفيد قيام ضابط شرطة يدعى "م.م" بميناء القاهرة الجوي، بشراء سيارة مهربة من ليبيا وقيامه بوضع لوحات معدنية عليها واستخدامها بصفة شخصية، ووجهت النيابة للمتهم تهم إخفاء سيارة مهربة من الجمارك.

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