حبس "جرادة" المتهم بخطف حقيبة شقيقة "لقاء الخميسى" بالحدائق

أمر المستشار أحمد الصواف مدير نيابة الحدائق تحت إشراف رئيسها عبد الرحمن شتلة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق فى واقعة اتهامه بخطف حقيبة شقيقة الفنانة لقاء الخميسى بمنطقة حدائق القبة، كما أمر باستدعاء المجنى عليها لسماع أقوالها وسرعة ضبط وإحضار متهم أخر فى الواقعة.

كشفت تحقيقات النيابة أن "سيد.م" الشهير بـ"جرادة" احترف بمساعدة شخص آخر سرقة المواطنين عن طريق النشل والخطف واستولى على حقيبة يد "إيباء عبد الملك الخميسى" - شقيقة الفنانة لقاء الخميسى - ما أسفر عن إصابتها بكدمات وسحجات نتيجة سقوطها على الأرض قبل أن يتمكن الأهالى من ضبطه وتسليمه للشرطة.

كانت رجال قسم شرطة حدائق القبة تلقوا بلاغا من الأهالى بالقبض على عاطل خطف حقيبة سيدة بمساعدة آخر كان يستقل معه دراجة نارية بشارع مصر والسودان فى حدائق القبة، وبالفحص تبين المجنى عليها إيباء الخميسى فتحرر محضر بالواقعة واحالة اللص إلى النيابة.