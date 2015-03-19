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السجن 3 سنوات لمتهم أطلق النار على زوجته بسبب خلافات عائلية بسوهاج

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السجن 3 سنوات لمتهم أطلق النار على زوجته بسبب خلافات عائلية بسوهاج السجن 3 سنوات لمتهم أطلق النار على زوجته بسبب خلافات عائلية بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الخميس، بمعاقبة "على.ح " ومقيم بمركز المراغة بالسجن 3 سنوات بعد اتهامه بالشروع فى قتل زوجته المجنى عليها "نايفة. ع" بأن أطلق عليها النيران من سلاح نارى بسبب خلافات عائلية بينهما بدائرة المركز.

صدر الحكم برئاسة المستشار وفيق شوقى بسطا وعضوية المستشارين نبيل مسلم حفنى ومحمد مختار الأحمداوى بأمانة سر خالد سلامة وماجد أمين .

تعود أحداث القضية إلى عام 2014 بدائرة مركز المراغة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجنى عليها بطلقة نارية وتم نقلها إلى المستشفى للعلاج .

وكشفت تحريات المباحث أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينه وبين وزجته، فقام على أثرها بإطلاق النار عليها من سلاح نارى وإحداث إصابتها، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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مصر 365