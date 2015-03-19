ضبط 4 لصوص سرقوا 13 سيارة فى أولاد صقر

ضبط رجال مباحث فرع شمال الشرقية، بالتنسيق مع مباحث أولاد صقر 4 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات وأحالوهم إلى النيابة العامة، برئاسة محمد حريز، فباشرت معهم التحقيق.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية ، إخطارًا من اللواء رفعت خضر مدير المباحث، بضبط كل من "عبد العزيز.أ.ع" 35 سنة سبق اتهامه فى 6 قضايا متنوعة - و"سامح.س.ا" 24 سنة، سبق اتهامه فى 3 قضايا "سرقة وحيازة سلاح نارى"، و"محمد.س.ر" 24 سنة وسبق اتهامه فى 4 قضايا "سرقات"، و"جمال.ع.م" 20 سنة، جميعم عاطلون ومقيمون فى أولاد صقر وبحوزتهم بندقية آلية وذخيرة وفرد خرطوش.

وأفادت التحريات أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه وإعادتها لأصحابها مقابل حصولهم على مبالغ وارتكبوا 13 واقعة، فتحرر لهم المحضر اللازم وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.