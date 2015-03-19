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وزير الاستثمار يستقبل وزير الصناعة الاثيوبى لبحث التعاون المشترك

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وزير الاستثمار يستقبل وزير الصناعة الاثيوبى لبحث التعاون المشترك وزير الاستثمار يستقبل وزير الصناعة الاثيوبى لبحث التعاون المشترك
استقبل أشرف سالمان وزير الاستثمار أحمد إبيتو وزير الصناعة الأثيوبى والذى يزور على رأس وفد يضم مسئولين حكوميين ومستثمرين وممثلى شركات أثيوبية للمشاركة فى معرض القاهرة الدولى ولحضور المنتدى الاقتصادى المصرى - الأثيوبى. حضر اللقاء كل من حاكم ولاية أمهرا الأثيوبية وسفير دولة أثيوبيا فى القاهرة وعدد من المسئولين بكل من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

استعرض وزير الصناعة الأثيوبى جهود بلاده لتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار الأجنبى المباشر وذلك من خلال استثمار فى البنية التحتية مثل الطرق، وتقديم الإعفاءات الضريبية، وكذلك العمل على توفير الطاقة اللازمة لجذب الصناعات كثيفة الاستخدام للأيدى العاملة لتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة.

وأشار أحمد إبيتو إلى المقومات الطبيعية التى تتميز بها أثيوبيا مثل البيئة والمناخ اللذان يسمحان بزراعة العديد من المحاصيل مثل الخضر والفواكهة والزهور بالإضافة إلى توفر الأراضى بنظام الإيجار أو حق الانتفاع مما يتيح إمكانية إقامة صناعات غذائية وصناعة إنتاج السكر وذلك بنظام الشراكة بين الحكومة الأثيوبية والقطاع الخاص أو عن طريق إنشاء مشروعات مستقلة من القطاع الخاص.

ووجه وزير الصناعة الأثيوبى الدعوة لوزير الاستثمار المصرى لزيارة أثيوبيا للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة وخطط الحكومة الأثيوبية لتهيئة مناخ الاستثمار فى أثيوبيا.

كما قدم سفير دولة اثيوبيا فى القاهرة التهنئة لوزير الاستثمار على نجاح مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى مؤكداً ظهور المؤتمر بشكل مهنى واحترافى أبهر العالم أجمع، وأشار سفير أثيوبيا إلى إمكانية زيادة التعاون فى مجال تصنيع اللحوم.

ومن جانبه أشار أشرف سالمان وزير الاستثمار إلى العلاقات التاريخية التى تربط مصر بالدول الأفريقية وخاصة أثيوبيا مؤكداً على أن حجم التعاون الاستثمارى والاقتصادى بين البلدين لابد أن يتناسب مع قوة وعمق العلاقات بينهما مشيراً إلى أهمية التكامل الاستثمارى والاقتصادى بين مصر والدول الأفريقية خاصة أثيوبيا للاستفادة من المزايا التنافسية لكل دولة بما يعود بالنفع على الدول ومن ثم مصلحة الشعبين المصرى والأثيوبى.

ووجه وزير الاستثمار معاونيه بالتنسيق مع الجانب الأثيوبى لتنظيم بعثة استثمارية خلال الفترة القادمة برئاسة وزير الاستثمار وتضم عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال

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مصر 365

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