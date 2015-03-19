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وزير الصناعة يتفقد مصنع العدادات الكهربائية باستثمارات ٢٥٠ مليون جنيها

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وزير الصناعة يتفقد مصنع العدادات الكهربائية باستثمارات ٢٥٠ مليون جنيها وزير الصناعة يتفقد مصنع العدادات الكهربائية باستثمارات ٢٥٠ مليون جنيها
تفقد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مصنع السويدى للكابلات المنتجة لعدادات المياه والكهرباء الميكانيكية والإلكترونية بمنطقة المطور الصناعى "بيراميدز " بالعاشر من رمضان بإستثمارات 250 مليون جنيه.

وقال خلال الجوله اليوم ، إن هذا المصنع يمثل نموذج متطور لإستخدام التكنولوجيات الحديثة فى إنتاج منتجات على درجة عالية من الجودة والتميز وهو ما مكنها من المنافسة ليس فقط فى السوق المحلى وإنما فى الأسواق الخارجية أيضا ، حيث تحتل الشركة المرتبة الخامسة على مستوى العالم فى تصنيع العدادات الكهربائية الرقمية ، لافتا إلى أن فكر إنشاء المصانع فى إطار نظام المطور الصناعى قد أثبت نجاحا كبيرا حيث أسهم تطبيق هذا النظام فى تنمية تجمعات صناعية متكاملة -دون إضافة أى أعباء على موازنة الدولة - وهو ما ساهم فى جذب العديد من الاستثمارات العربية والأجنبية والمحلية المباشرة وعزز أيضا من تنافسية القطاع الصناعى المصرى.

وأشار الى ان تمتلك امكانات كبيرة فى تصنيع العدادات الرقمية المستخدمة فى مجال الكهـرباء والميـاه حيث تتنج 6 مليون عــداد سنوياً بإستخــدام أحـدث التكنولـوجيات العالـمية مـن خـلال 5 شــركات مصرية بإستثمارات تصل إلى حــوالى مليار جنيه وتتيح 5 الآف فرصة عمل ، مشيراً إلى أنه يتم تصدير 50 % من انتاج هذه الـمصانع إلى أســواق أوروبا ودول الخلـيج ودول الـمغرب الـعربـى فضلاً عن السوق الإفريقى .

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