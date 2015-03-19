وزير الاتصالات يزور مبنى البريد بالقرية الذكية ويتابع ورشة تدريب العاملين

قام المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بزيارة لمبنى البريد بالقرية الذكية، للتعرف على محاور وأهداف ورشة العمل والمحاضرات التيى القاها Derek Osborn الخبير البريدى الإنجليزى خلال زيارته التى قام بها للبريد مؤخراً فى مجال تطوير البريد والتوجهات المستقبلية للقطاع البريدى العالمى.

خلال زيارته لورشة العمل والمشاركين فيها أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على اعتزازه بالفترة التى قضاها على رأس البريد المصرى وأنه يمكن ان يصبح منجم ذهب اذا ما تم استغلاله بالشكل الامثل حيث يحظى بالانتشار فى كافة ارجاء الجمهورية، ويمكن أن يقدم كافة الخدمات لكل المصريين وان يصبح كذلك نافذة بوابة الحكومة الالكترونية لتقديم كافة الخدمات للشعب العظيم فى كل المدن والمراكز والقرى والنجوع عن طريق تقديمه لخدمات الشباك الشامل بكافة مكاتبه البريدية.

وأشار المهندس خالد نجم الى ان تطوير البريد على رأس أولوياته وسيحظى البريد بالاهمية التى يستحقها حاليا ومستقبلا حيث من المقرر ان يتحمل البريد المصرى مسئولية عدد كبير من المهام الخاصة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وطالب موظفى البريد بالعمل بجد واجتهاد لرفعة شأن وطننا الغالى مصر موضحاً أن البريد المصرى من الهيئات الحكومية السباقة الى تطبيق بنود قانون الخدمة المدنية الجديد خاصة ما يتعلق بربط الحافز بالانتاج.

يشار بأن نجم رئيس مجلس إدارة البريد السابق ووزير الاتصالات الحالى كان قد اجتمع معDerek Osborn الخبير البريدى الانجليزى على هامش المنتدى البريدى الافريقى الذى استضافته المملكة المغربية خلال شهر ديسمبر الماضى ودعاه لتقديم عددا من المحاضرات بالبريد المصرى بشأن التطور فى القطاع البريدى وكيفية تغيير ثقافة الموظفين وكيفية تغيير الصورة الخاصة بالبريد أمام الجمهور الامر الذى لاقى ترحيب الخبير الانجليزى وتم الاتفاق على تنظيم هذه الزيارة على ان يكون غالبية الحضور بين القيادات الوسطى والعليا بالبريد المصرى باجمالى عدد 100 مشارك.