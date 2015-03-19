بالصور… محافظ سوهاج يشهد ختام المرحلة الأولى لحملة “تنظيم الاسرة” بدار السلام‎

شهد الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج الاحتفال لختام المرحلة الاولى للحملة التنشيطية والترويجية لخدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية الذى اقيم بقرية اولاد يحيى بحري مركز دار السلام.

وشملت الحملة 5 برامج بدأت بـ4 إدارات هى سوهاج واخميم والمراغة ودار السلام وبحضور كلا من الدكتوره سحر السنباطى ـ مدير عام التقييم بقطاع السكان وتنظيم الاسرة بوزارة الصحة والدكتوره راندا أبو السعود ـ المديرالتنفيذى لخدمات الصحة الانجابية والدكتور محمد عبد العال ـ وكيل وزارة الصحة وعبلة الهواري مقررة فرع المجلس القومى للمراة بسوهاج وعدد من الصحفيين والاعلاميين بالمحافظة.

وأكد المحافظ على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى والتنسيق مع أجهزة الدولة والوزرات لانجاح الحملة وتغيير الافكار والتقاليد فى مجال تنظيم الاسرة واشاد بدور الرائدات الريفيات التى تقوم بدور رئيسى مهم فى الحملة بالاضافة الى دور المؤسسات الدينية وان الجميع مستفيد من الحملة لتنظيم الاسرة المجتمع والاسرة بالحفاظ على صحة الام والطفل.

وأضاف المحافظ، ان الحملة ركزت على القري الاكثر فقراً لاتاحة خدمات ذات جودة فى هذه المناطق ومن خلال توفير طبيبات للوحدات الثابتة وتوفير عيادات متنقلة وفرق طبية لتقديم الخدمات.

وقالت الدكتورة سحر السنباطى ، مديرعام التقييم بقطاع السكان وتنظيم الاسرة بوزارة الصحة، انه واكب الحملة انشطة اعلامية للتوعية للسيدات والشباب لخدمات تنظيم الاسرة مع مشاركة للقنوات الاعلامية وكانت التوعية من خلال اطباء ورجال الدين الاسلامى والمسيحى ، وقد واكب ايضا مع الحملة التنسيق مع مختلف الجهات قيادات محلية وقيادات تنفيذية وجمعيات اهلية والمجلس القومى للمرأة.

وفى نهاية الاحتفال كرم المحافظ الاسر المثالية بمركز دارالسلام بتقديم هدايا عينية ومالية وذلك طبقا للمعاييرالتى اتفق عليها.