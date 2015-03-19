بالصور… وزير الزراعة يُعين مديرًا تنفيذيًا لقرية الأمل ويؤكد على سرعة الانتهاء منها

أصدر صلاح هلال وزير الزرعة، قرارًا بتعيين الدكتور إبراهيم العرينى الخبير بمركز النظم الزراعية، مديرًا تنفيذيًا لقرية الأمل لتنسيق التعاون بين الجهات الحكومية لسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الصوب الزراعية بالقرية وتوصيل المياه وتسليمها له مباشرة، بالإضافة إلى حل أى مشكلات تتعلق بالكهرباء والرى والمحليات.

ومن جانبه، أصدر اللواء ياسين طاهر قرار بتعييين المهندس عبد الله الزغبي رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق مشرفا عاما معاونا للدكتور إبراهيم فى قرية الامل والاعمال التى تتم بها وتقديم تقرير يومىيا عنها.

وأعلن المحافظ موافقة الوزير على تخصيص 10 الأف فدان من الأراضى الصحراوية الجديدة المجاورة لقرية الأمل لأبناء الإسماعيلية.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير يرافقه المحافظ لقرية الأمل وتفقدهما مشروع 514 صوبة زراعية وإعادة تأهيل 530 منزل مخصصة للشباب ضمن أراضى القرية البالغة نحو 3500 فدان يتم توزيعها فورالانتهاء من أعمال الصيانة وزراعة الصوب الزراعية بها.

وأعلن الوزير متابعة الرئيس السيسي لأعمال الصيانة والزراعة بالقرية تمهيدا لسرعة تسليمها وتوزيعها على الشباب وأنه أجرى أتصالا تليفونيا به صباح اليوم الخميس بهذا الشأن.

وتفقد المحافظ والوزير مشروع النظم الزراعية بسيناء الواقع على مساحة 580 فدان يتم زراعتها بأحدث نظم الزراعة فى العالم بجانب معمل لزراعة الأنسجة النباتية.