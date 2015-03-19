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30 إبريل.. الحكم فى دعوى تعويض بـ3 ملايين جنيه ضد قناة الجزيرة

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30 إبريل.. الحكم فى دعوى تعويض بـ3 ملايين جنيه ضد قناة الجزيرة 30 إبريل.. الحكم فى دعوى تعويض بـ3 ملايين جنيه ضد قناة الجزيرة
قررت الدائرة الثالثة مدنى بمحكمة القاهرة الاقتصادية، حجز دعوى تعويض بـ3 ملايين جنيه ضد قناة الجزيرة القطرية لجلسة 30 أبريل للنطق بالحكم، وذلك لقيام القناة بغش مواطنة وإيهامها بأنهم التليفزيون المصرى، لإجراء مداخلة تليفزيونية معها.

وقالت عريضة الدعوى إن "سالونايز.ع"، استوقفاها اثنان من العاملين بقناة الجزيزة حال مرورها بأحد الشوارع طالبين منها الحديث وعندما سألتهما عن القناة التى يعملان بها أكدا لها أنهما من التليفزيون المصرى، وكان معهما ميكروفون لا يوجد به علامات تدل على اسم القناة.

وأشارت عريضة الدعوى إلى أن المدعية تلقت تليفونا من أحد أقاربها يعاتبها على قيامها بمداخلة مع قناة الجزيرة.

وأضافت أن المراسل قام بتضليلها، واستقطع بعض الكلمات من حديثها، وكانت تتحدث عن المولد النبوى ووجدت أن كلامها يذاع أثناء مظاهرات الإخوان، وقالت عريضة الدعوى إن المدعية تعرضت لهجوم من أهلها وجيرانها للظهور فى مداخلة مع قناة الجزيرة المعادية لمصر، وأشارت العريضة إلى أن المدعية أصابتها وعكة صحية وأضرار نفسية.

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مصر 365