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القبض على إخوانى لاعتدائه على حارس كنيسة بأبو النمرس ومحاولة سرقة سلاحه

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القبض على إخوانى لاعتدائه على حارس كنيسة بأبو النمرس ومحاولة سرقة سلاحه القبض على إخوانى لاعتدائه على حارس كنيسة بأبو النمرس ومحاولة سرقة سلاحه
ألقت قوات أمن الجيزة القبض على إخوانى قام بالاعتداء بالضرب على فرد شرطة مكلف بحراسة كنيسة بأبو النمرس جنوب الجيزة، وحاول الاستيلاء على سلاحه الميرى.

تلقى العميد عبد الحميد أبو موسى، مفتش مباحث جنوب الجيزة، إخطارا من مساعد شرطة عويس رجب عويس 54 سنة من قوة المركز ومقيم بالفيوم، يفيد فيه بأنه أثناء تواجده بخدمته لتأمين كنيسة مار جرجس فوجئ بقيام مجهول بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة، مما أى إلى إصابته بجرح قطعى بفروة الرأس وآخر بالجبهة وكدمات بالوجهة، وحاول الاستيلاء على سلاحه الميرى.

وتم القبض على المتهم، وتبين أنه يدعى "العربى.ن" 20 سنة طالب بجامعة الأزهر وينتمى لتنظيم الإخوان الإرهابى، موضحا ارتكابه الواقعة بتكليف من "محمد.ع" القيادى الإخوانى الهارب، حيث اتفق معه الاثنين الماضى على ارتكاب الواقعة مقابل تحصله على مبلغ مالى، وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

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مصر 365