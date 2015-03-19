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القبض على عاطل بحوزته 5 كيلو بانجو و1570 قرص مخدر فى كوم أمبو بأسوان

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القبض على عاطل بحوزته 5 كيلو بانجو و1570 قرص مخدر فى كوم أمبو بأسوان القبض على عاطل بحوزته 5 كيلو بانجو و1570 قرص مخدر فى كوم أمبو بأسوان
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان، اليوم الخميس، من ضبط عاطل بحوزته كمية من نبات البانجو وعدد من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

كانت معلومات وردت للرائد هانى أبو علم رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو، تفيد بقيام عاطل يدعى "مصطفى.م.م" 21 سنة، ومقيم عزبة البراديس دائرة مركز كوم أمبو، بالاتجار فى المواد المخدرة عن طريق تخزين كمية منها بمسكنه .

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار، تمكنت قوة أمنية بإشراف العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث مديرية أمن أسوان، من ضبط المتهم، والذى عثر بحوزته على عدد 2 لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 5.5 كيلو جرام، وعدد 1570 قرصاً مخدراً، وذلك بقصد الاتجار .

وبإخطار الرائد مصطفى الرفاعى رئيس عمليات إدارة البحث الجنائى، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.

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مصر 365