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48 ألف مخالفة مرورية بالشوارع والطرق السريعة خلال 24 ساعة

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48 ألف مخالفة مرورية بالشوارع والطرق السريعة خلال 24 ساعة 48 ألف مخالفة مرورية بالشوارع والطرق السريعة خلال 24 ساعة
تواصل الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مصطفى درويش، حملاتها المرورية، بالتنسيق مع إدارات المرور بمختلف مديريات الأمن، تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية المصرى، بضرورة تكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين لفرض الانضباط المرورى.

وتمكنت الإدارة العامة للمرور، من خلال حملاتها بالشوارع وعلى الطرق السريعة خلال 24 ساعة الماضية، من ضبط 48036 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين السير عكس الاتجاه وبدون تراخيص وخطوط سير وبدون لوحات معدنية.

وتواصل الإدارة الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لفرض الانضباط المرورى بالشارع، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

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مصر 365