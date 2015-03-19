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25 مارس.. الحكم على 6 إخوان متهمين بقطع شريط السكة الحديد فى كفر الشيخ

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25 مارس.. الحكم على 6 إخوان متهمين بقطع شريط السكة الحديد فى كفر الشيخ 25 مارس.. الحكم على 6 إخوان متهمين بقطع شريط السكة الحديد فى كفر الشيخ
حجزت المحكمة العسكرية بالإسكندرية، جلسة 25 مارس المقبل للحكم على 6 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية فى القضية المتهمين فيها بقطع شريط السكة الحديد بكفر الشيخ.

ترجع أحداث القضية رقم 253 جنايات عسكرية لسنة 2014، إلى 16 أغسطس الماضى عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بقطع شريط السكة الحديد قبل قرية المرابعين التابعة لمركز كفر الشيخ بطول متر من الجانبين، وعلى الفور تم وقف حركة القطارات وتوصلت تحريات مباحث المديرية والأمن الوطنى والأمن العام إلى تورط 6 أشخاص من قريتى المرابعين وإسحاق، للانتقام لعدد من أقربائهم صدرت ضدهم أحكام بالسجن 10 سنوات فى قضايا عنف وتظاهر.

ووجهت للمتهمين من الأول إلى الثالث تهم تعطيل وسائل النقل العامة والإضرار بسلامتها عمدا كما وجهت للمتهمين من الرابع إلى السادس اتفاقهم ومساعدتهم للمتهمين الآخرين فى ارتكاب الجريمتين السابق ذكرهما والمعاقب عليهما بقانون رقم 136 لسنة 2014 والمواد 40 و41 و90 فقرة" 1و2و4و5 " إضافة إلى المادة 167 من قانون العقوبات والمادة 10 مكرر والمادة 24 من القانون 277 لسنة 1959.

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