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تجديد حبس إخوانيين حرقا مقر "الشئون الاجتماعية" بالعياط

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تجديد حبس إخوانيين حرقا مقر "الشئون الاجتماعية" بالعياط تجديد حبس إخوانيين حرقا مقر "الشئون الاجتماعية" بالعياط
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الخميس، حبس اثنين من عناصر جماعة الإخوان 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحرق مقر الشئون الاجتماعية فى العياط نهاية العام الماضى، وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم اقتحام مقر"الشئون الاجتماعية" وحرقه بزجاجات المولوتوف، وأصدرت أمرا بضبط عدد آخر من المتهمين.

جاء ذلك بعد أن توصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى ضلوع اثنين من جماعة الإخوان فى حرق مقر الشئون الاجتماعية، بالاشتراك مع آخرين بعد أن تسللوا إليه ليلا وأمطروه بزجاجات المولوتوف .

وفور صدور إذن من النيابة بضبطهم تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة العياط بقيادة المقدم محمد فيصل من ضبط اثنين منهم وتحرير محضر لهما وإحالتهما إلى النيابة العامة، حيث أمرت برئاسة أحمد خالد وسكرتارية حسن أبو حسيبة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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