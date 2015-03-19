نيابة الهرم تستعجل التحريات حول اتهام الفنانة مى كساب بضرب مدير إنتاج

طلبت نيابة الهرم برئاسة المستشار أحمد حامد رئيس النيابة وتحقيقات إسلام فتحى وكيل أول النيابة، اليوم الخميس، تحريات المباحث التكميلية حول الإتهام الموجه للفنانة مى كساب بالتعدى بالضرب على مدير إنتاج يدعى "خالد.م".

فيما قال مصدر قضائى بنيابة الهرم فى تصريحات لـ"اليوم السىابع" أن النيابة تنتظر التحريات واذا ثبت صحة الواقعة ستصدر النيابة أمر بإستدعاء الفنانة للمثول أمامها للاستماع الى أقوالها، خلال مدة زمنية معينة و إذا تخلفت عن الحضور سيتم إصدرا مذكرة بضبطها وإحضارها.

كان المنتج "خالد.م" تقدم ببلاغ لرجال مباحث الهرم اتهم فيه مى كساب بالتعدى عليه بالضرب عقب تصوير عمل فنى بأحد الإستديوهات الخاصة بهضبة الأهرام، إثر مشادة كلامية بينهما تطورت الى التعدى عليه، فتحرر محضر بالواقعة وباشر إسلام فتحى وكيل أول نيابة الهرم التحقيق.