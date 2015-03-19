سقوط عصابة "محشى"و"الجن"المتهمة بسرقة وقتل "حامل"أبو حماد

ضبط رجال مباحث مركز شرطة أبو حماد، اليوم، المتهمين بقتل سيدة حامل فى شهرها الأخير، بعد أن سرقوا 250 جنيها منها، وبإحالتهم إلى شريف أسامة وكيل أول النيابة باشر معهم التحقيق تحت بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

كان اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من العقيد سعد الصالحى مأمور مركز شرطة أبوحماد، مساء الاثنين الماضى افاده فيه باستقبال المستشفى العام "إيمان.م.إ" – 33 سنة ربه منزل - مصابة وتوفيت.

وتبين من التحريات الأولية أن المجنى عليها كانت حامل فى الشهر الأخير، وعائدة من منزل أسرتها، وأثناء سيرها بحديقة موالح سدد لها مجهولين خمسة توفيت على إثرها.

كما توصلت تحريات فريق البحث إلى أن المجنى عليها لديها 5 أطفال وزوجها عامل بسيط وكانت عائدة بعد صلاة العشاء من منزل والدتها التى تراعها فى مرضها ،و على بعد 100 متر من منزلها، داهمها الجناة.

وأضافت التحريات التى أشرف عليها العميد عاطف الشاعر رئيس مباحث المديرية واللواء رفعت خضر مدير البحث الجنائى بأن كل من " محمد إ خ" وشهرته "محشي" 18 سنة عاطل و" محمد م ف" - 18 سنة عاطل - و" سعيد ح م " وشهرته "الجن" - 15 سنة - خال المتهم الأول ،داهموا المجنى عليها وسرقوا منها 250 جنيه وعندما تعرفت على أحدهم قتلوها.

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