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عمال السويس للأسمنت ينهون الإضراب ويعاودون العمل بوادى حجول والقطامية

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عمال السويس للأسمنت ينهون الإضراب ويعاودون العمل بوادى حجول والقطامية عمال السويس للأسمنت ينهون الإضراب ويعاودون العمل بوادى حجول والقطامية
فض مئات العمال بفرعى شركة السويس للأسمنت بمنطقتى وادى حجول والقطامية إضرابهم اليوم، الخميس، وعادوا للعمل صباح اليوم بعد نجاح المفاوضات التى قادها ممثلين من الجيش الثالث الميدانى .

وقال سمير عبد العزيز عضو نقابة العاملين بشركة السويس للأسمنت إن 1300 عامل بمصنعى الشركة عادوا للعمل عقب فض إضرابهم صباح اليوم الخميس بعد نجاح المفاوضات معهم.

وأضاف فى تصريحات صحفية أنه تم الاتفاق على تحديد موعد يوم الأحد المقبل الساعة الواحدة ظهرا، لعقد اجتماع تحت رعاية الجيش الثالث الميدانى بحضور الاتحاد العام لنقابات عمال واللجنة النقابية للعاملين بالشركة والقوى العاملة والعضو المنتدب بالشركة لكتابة الاتفاقية المتضمنة البند التاسع الخاص بالأرباح.

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