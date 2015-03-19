محافظ المنيا يشهد ندوة “التغذية العلاجية السليمة “

شهد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا ندوة بعنوان ” التغذية العلاجية السليمة ” والتي نظمها مركز تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم بمحافظة المنيا ، بحضور الدكتور رضا فاروق مدير المركز، والدكتورة زينب حسين عاشور أستاذ الكيمياء الحيوية .

وأشاد المحافظ بمثل هذه الندوات التي تأتي في إطار نشر الوعي في مجال التغذية السليمة وترسيخ أساسيات التغذية العلاجية الصحيحة، مشيرًا إلى أن التوعية أساس الوقاية من المرض والعلاج المبكر يقلل من مضاعفات المرض ويقضى عليه .

وأضاف أن الغذاء السليم وسيلة للعلاج والوقاية من الأمراض، ورحب بكل من يسعى من أجل التوعية والنصح الهادف في هذا المجال، مشيراً إلي أن الثورة المصرية بدأت تؤتي ثمارها بعد نجاح المؤتمر الاقتصادي يشرم الشيخ ،مؤكدا علي أن الفترة المقبلة تحتاج إلي مزيد من التدريب والإخلاص في العمل .

قالت الدكتورة زينب إن الندوة هدفت إلي التوعية بالتغذية الصحية السليمة للإنسان في يومه وأهمية الأمن الغذائي بتناول الغذاء الصحي والحرص على تناول الطعام بدون تلوث مؤكدة علي أن الغذاء المتوازن هو الذي يحتوي على معظم العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان.

من جانبه أكد الدكتور رضا فاروق مدير المركز، أن الندوة أنهت نشاطها بتوصيات بعمل بروتوكول بين وزارة الزراعة ومركز التدريب حول توعية المزارعين بالأسمدة وطرق الزراعة الحديثة والآمنة للوصول إلي الهدف المنشود بحصول الفرد علي الغذاء الصحي .