الأقصر تستضيف مهرجان السينما الأفريقية



> في إطار حرص مصر علي التواصل مع الدول الأفريقية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية، تستضيف محافظة الأقصر مهرجان الأقصر الرابع للسينما الأفريقية، والذي ينعقد خلال الفترة من 16 إلى 21 مارس الجاري بمشاركات فنية من 41 دولة، إلى جانب مجموعة من ورش العمل في مجالات الإخراج وكتابة السيناريو يقدمها أبرز صناع السينما في أفريقيا، كما يشمل المهرجان برنامج “ستيب” لدعم الأفلام الروائية الطويلة في مرحلة التطوير.

يهدف المهرجان إلي تسليط الضوء على صناعة السينما بأفريقيا، والمساهمة في إعلاء قيمة الفنون ودعم المواهب الأفريقية الشابة وفتح آفاق جديدة لمسيرتهم الفنية. كما يتضمن المهرجان ورشة المنهج الحديث في تعليم التفكير بأفريقيا، في إطار المساهمة الفعالة نحو الارتقاء بالمنظومة التعليمية، والتواصل مع كل من يهتم بمساندة الجيل الجديد من المواهب الأفريقية الشابة، إيمانًا بأن هذا الجيل هو من سيقود دفة أوطاننا في المستقبل.