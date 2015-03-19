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حماس: المبعوث الأممى السابق قدم لنا مقترحا لتهدئة مع إسرائيل لـ 5 سنوات

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حماس: المبعوث الأممى السابق قدم لنا مقترحا لتهدئة مع إسرائيل لـ 5 سنوات حماس: المبعوث الأممى السابق قدم لنا مقترحا لتهدئة مع إسرائيل لـ 5 سنوات
أكد القيادى فى حركة "حماس" صلاح البردويل اليوم الخميس أن مبعوث الأمم المتحدة السابق إلى الشرق الأوسط روبرت سيرى قدم خلال زيارته الأخيرة للقطاع قبل أسبوعين مقترحا لتهدئة مع إسرائيل تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات.

وذكر البردويل ، فى تصريحات للصحفيين فى غزة ، أن اقتراح سيرى يستهدف خلق فرصة لدعم إعادة إعمار قطاع غزة وأن تقوم إسرائيل بفتح المعابر والموافقة على إنشاء ميناء بحرى للقطاع، وأشار البردويل إلى أن غزة الآن فى حالة تهدئة ، وأن على إسرائيل أن تطبق بنود التهدئة المتفق عليها فى القاهرة فى أغسطس الماضى والتى أخلت بها.

وأكد أنه "إذا كان هناك تفكير فى مشروع تهدئة آخر فإنه لن يكون إلا بالتشاور مع الفصائل الفلسطينية الأخرى كلها" ، مشيرا إلى أن الموضوع لا يخص حماس وحدها، وسبق أن أوردت مصادر إسرائيلية أن حماس نقلت إلى إسرائيل مؤخرا عبر وسطاء دوليين عدة رسائل مفادها أن الحركة معنية بالتوصل إلى اتفاق تهدئة لمدة ثلاث إلى خمس سنوات مقابل رفع الحصار المفروض على قطاع غزة والسماح بإنشاء ميناء بحرى للقطاع.
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