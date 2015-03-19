الرئيس السودانى:الخرطوم لن يتنازل عن شبر واحد من حدوده مع الجنوب

أكد الرئيس السودانى عمر البشير، أن بلاده لن تتنازل عن شبر واحد من أراضيها بولاية شرق دارفور-الحدودية مع جنوب السودان-.

وانتقد البشير، خلال كلمته اليوم الخميس، أمام الحشد الجماهيرى بمدينة "الضعين"-عاصمة شرق دارفور-فى إطار حملته الانتخابية لخوض انتخابات الرئاسة مجددا-استمرار الصراع القبلى بين قبيلتى "الرزيقات والمعاليا"، مؤكدا أن السلاح يجب أن يكون فى أيدى القوات النظامية فقط.

وعاب الرئيس السودانى، استمرار النزاع القبلى حول الأراضى لعقود طويلة، أسفرت عن سقوط مئات الضحايا والمصابين من شباب الولاية، داعيا أن يجمع القبائل الأخوة فى الله، وليس الحرب والنزاع.

وشدد البشير على أن الحكومة السودانية عازمة على القضاء على المتمردين، وطالب القبائل بالتعاون فى نزع السلاح من أيدى المدنيين وقصره على القوات النظامية فقط، مؤكدا أن توجيه السلاح يجب أن يكون للأعداء.

ووعد الرئيس السودانى، بتنفيذ طريق "النهود ـ الضعين" ومطار الضعين وإدخال شبكة الكهرباء القومية، شريطة أن يلتزم أهالى ولاية شرق دارفور، بتحقيق السلام الاجتماعى، وقال"السلام والتنمية وجهان لعملة واحدة".

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