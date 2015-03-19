أخبار عاجلة

شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... حبيت الغناء بسبب والدتي ويغني " الليل يا ليلى " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تبهر الجميع وتغني " هندي " و " إيطالي " -
ترامب يشيد بدور الأردن في مواجهة تنظيم داعش -
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة -
موجز أخبار مصراوي-5/4/2017 -
فيديو| رئيس الشرقية: الفوز على الزمالك يمنحنا أملا للبقاء في الدوري -
خلاف في الجبلاية بسبب علاء عبد العزيز -
بالفيديو.. الشناوي: هدف الشرقية في شباك الزمالك «تسلل» -
فيديو| علاء ميهوب يفتح النار على لاعبي الزمالك: «موظفين بطريقة مملة» -
شيري ستوديو - شيرين رضا: دخلت مجال الإعلانات عن طريق طارق نور وسبب غيابها عن الساحة الفنية في وقت ما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الرئيس السودانى:الخرطوم لن يتنازل عن شبر واحد من حدوده مع الجنوب

Google+ Print
الرئيس السودانى:الخرطوم لن يتنازل عن شبر واحد من حدوده مع الجنوب الرئيس السودانى:الخرطوم لن يتنازل عن شبر واحد من حدوده مع الجنوب
أكد الرئيس السودانى عمر البشير، أن بلاده لن تتنازل عن شبر واحد من أراضيها بولاية شرق دارفور-الحدودية مع جنوب السودان-.

وانتقد البشير، خلال كلمته اليوم الخميس، أمام الحشد الجماهيرى بمدينة "الضعين"-عاصمة شرق دارفور-فى إطار حملته الانتخابية لخوض انتخابات الرئاسة مجددا-استمرار الصراع القبلى بين قبيلتى "الرزيقات والمعاليا"، مؤكدا أن السلاح يجب أن يكون فى أيدى القوات النظامية فقط.

وعاب الرئيس السودانى، استمرار النزاع القبلى حول الأراضى لعقود طويلة، أسفرت عن سقوط مئات الضحايا والمصابين من شباب الولاية، داعيا أن يجمع القبائل الأخوة فى الله، وليس الحرب والنزاع.

وشدد البشير على أن السودانية عازمة على القضاء على المتمردين، وطالب القبائل بالتعاون فى نزع السلاح من أيدى المدنيين وقصره على القوات النظامية فقط، مؤكدا أن توجيه السلاح يجب أن يكون للأعداء.

ووعد الرئيس السودانى، بتنفيذ طريق "النهود ـ الضعين" ومطار الضعين وإدخال الكهرباء القومية، شريطة أن يلتزم أهالى ولاية شرق دارفور، بتحقيق السلام الاجتماعى، وقال"السلام والتنمية وجهان لعملة واحدة".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية