تأخر إقلاع طائرة السعودية ساعتين بالمطار بسبب راكبة «حامل»

تسببت راكبة مصرية حامل فى الشهر التاسع فى تعطيل احدى طائرات شركة خاصة عن الإقلاع من مطار القاهرة الدولى الى السعودية لمدة ساعتين بعد ان رفضت الانصياع لأوامر قائد الطائرة بالنزول وعدم السفر حرصاً على سلامتها.

انتقلت قوة من تامين الركاب بقيادة العميد ايمن عبد الفتاح الى مهبط المطار ، أصر قائد الرحلة على إنزال جميع الركاب من على الطائرة مع إصرار السيدة الحامل “ا.ا” ٢٦ سنة على السفر حيث أبرزت لهم تصريح طبى كانت تحمله يفيد ان حالتها الصحية تسمح بالسفر رغم انها حامل بالشهر التاسع.

وعقب نزول جميع الركاب ادعت الراكبة انها دخلت فى حالة إعياء عقب تحرير محضر لها بتعطيل مرفق حيوى وطائرة عن الإقلاع وعلى متنها ١٢٥ راكبا وتم نقلها الى احدى المستشفيات القريبة من المطار فى حراسة الشرطة ، تم صرفها من المستشفى عقب التأكد من سلامة حالتها الصحية.