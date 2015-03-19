أخبار عاجلة

شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... حبيت الغناء بسبب والدتي ويغني " الليل يا ليلى " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تبهر الجميع وتغني " هندي " و " إيطالي " -
ترامب يشيد بدور الأردن في مواجهة تنظيم داعش -
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة -
موجز أخبار مصراوي-5/4/2017 -
فيديو| رئيس الشرقية: الفوز على الزمالك يمنحنا أملا للبقاء في الدوري -
خلاف في الجبلاية بسبب علاء عبد العزيز -
بالفيديو.. الشناوي: هدف الشرقية في شباك الزمالك «تسلل» -
فيديو| علاء ميهوب يفتح النار على لاعبي الزمالك: «موظفين بطريقة مملة» -
شيري ستوديو - شيرين رضا: دخلت مجال الإعلانات عن طريق طارق نور وسبب غيابها عن الساحة الفنية في وقت ما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

تأخر إقلاع طائرة السعودية ساعتين بالمطار بسبب راكبة «حامل»

Google+ Print
تأخر إقلاع طائرة السعودية ساعتين بالمطار بسبب راكبة «حامل» تأخر إقلاع طائرة السعودية ساعتين بالمطار بسبب راكبة «حامل»

تسببت راكبة مصرية حامل فى الشهر التاسع فى تعطيل احدى طائرات شركة خاصة عن الإقلاع من مطار القاهرة الدولى الى لمدة ساعتين بعد ان رفضت الانصياع لأوامر قائد الطائرة بالنزول وعدم السفر حرصاً على سلامتها.

انتقلت قوة من تامين الركاب بقيادة العميد ايمن عبد الفتاح الى مهبط المطار ، أصر قائد الرحلة على إنزال جميع الركاب من على الطائرة مع إصرار السيدة الحامل “ا.ا” ٢٦ سنة على السفر حيث أبرزت لهم تصريح طبى كانت تحمله يفيد ان حالتها الصحية تسمح بالسفر رغم انها حامل بالشهر التاسع.

وعقب نزول جميع الركاب ادعت الراكبة انها دخلت فى حالة إعياء عقب تحرير محضر لها بتعطيل مرفق حيوى وطائرة عن الإقلاع وعلى متنها ١٢٥ راكبا وتم نقلها الى احدى المستشفيات القريبة من المطار فى حراسة الشرطة ، تم صرفها من المستشفى عقب التأكد من سلامة حالتها الصحية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل