وزير الداخلية يكرم مواطن و4 رجال الشرطة تقديراً لجهودهم في ضبط عناصر إخوانية

كرم وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، مواطن وأربعة من رجال الشرطة تقديراً لشجاعتهم وجهودهم فى ضبط عنصرين من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى أثناء محاولتهما زرع عبوات متفجرة على خط السكة الحديد (الزقازيق – ميت غمر ) فى الشرقية، والمجند البطل الذى أحبط بجسارة وإقدام تنفيذ عملية إنتحارية إستهدفت تفجير معسكر إدارة قوات الأمن بشمال سيناء.

وأضاف، أن تعاون المواطنين مع رجال الشرطة يأتى من منطلق وطنى ولإدراكهم طبيعة المرحلة الراهنة والتى تتطلب تضافر كافة الجهود

وأوضح وزير الداخلية، أن دور المواطن فى مكافحة الإرهاب والجريمة لا يقل أهمية عن دور رجال الشرطة فى هذه المرحلة والعديد من النجاحات الأمنية التى تحققت وإحباط العديد من المخططات الإرهابية كانت بفضل تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن العديد من العناصر المشتبه بها الأمر الذى كان له بالغ الأثر فى تراجع المخاطر الإرهابية.

وأكد جاهزية رجال الشرطة وإخلاصهم فى أداء واجبهم وتفاعلهم مع الأحداث وملاحقتهم للعناصر الإرهابية والخارجين على القانون وسرعة إلقاء القبض عليهم تؤدى إلى تأكيد وترسيخ ثقة المواطنين فى رجال الشرطة وطمأنتهم بأن هناك رجالاً يصلون الليل بالنهار حرصاً على راحة المواطنين وأمنهم وتُعد رسالة لكل عابث يحاول النيل من أمن الوطن.