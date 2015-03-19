استعيدي شبابك في "الروشة آرجان" من "روتانا"

لعلّ أروع فندق تقضين فيه ليلة من العمر هو فندق "الروشة آرجان" من "روتانا"، الذي يجمع جمال ما خلقه الله وما أنجزه الإنسان. هناك، لا يمكنك إلا أن تتمتعي بالمميزات والخدمات التي يقدّمها لك المكان؛ بدءاً بموظف الاستقبال، وصولاً إلى موقع الفندق الرائع، الذي يتيح لك الاستمتاع بإطلالة ساحرة ممزوجة بأجواء منطقة "الروشة" النابضة بالنشاط والحيوية.

ان موقع هذا الفندق استراتيجي وسط مدينة بيروت، إذ يبعد 5 دقائق من "الجامعة الأميركية"، و20 دقيقة من "مطار بيروت الدولي".

لدى دخولك الفندق، يطالعك موظّف الاستقبال بابتسامته المرحّبة ما يشعرك بالراحة، خصوصاً أن صالة الاستقبال تبعث على الطمأنينة، بالإضافة إلى تعاون طاقم الفندق التام معك.

يمتاز "الروشة سويت" بإطلالته على البحر والجبال اللبنانية، ويضمّ غرفة نوم ذات سرير مزدوج وحمّام مزوّد بـــ"جاكوزي"، وثانية ذات سريرين وحمّام مشترك، وغرفة معيشة تتسع لأشخاص ثمانية، وغرفة جلوس، وحمّام للضيوف، وغرفة لتبديل الملابس، وأجهزة تلفاز أربعة مع قنوات فضائية، بالإضافة إلى مطبخ مجهّز بالكامل.

هناك، يمكنك الاسترخاء على كرسي مريح والعمل بسهولة على مكتب خاص مزوّد بخطوط لهواتف ثلاثة. وفي الصباح، ستستيقظين على دفء أشعة الشمس، وستجلسين على الشرفة، حيث يتتوفّر طاولة ومقاعد أربعة.

إذا أردت تذوّق أشهى المأكولات العالمية، فلا بدّ أن تزوري "مطعم وشرفة مرجان"، الذي يقدّم مجموعة كبيرة ومنوعة من الأطعمة، والأطباق القارية والتقليدية الشهية عند الفطور والغداء والعشاء.

لا يمكنك أن تفوّتي "أكواريوس بول بار" و"الترّاس" المطل على حوض السباحة، الذي يشرف على البحر و"صخرة الروشة" الشهيرة، مع الاستمتاع بــ"الكوكتيلات" الطازجة والمشروبات الصيفيّة بجانب الوجبات الخفيفة، بعد قضاء يوم طويل في صالة اللياقة البدنية (بوديلاينز) المجهزة بالكامل بأحدث آلات التمرين والأثقال، بإشراف مدربين مؤهلين، بالإضافة إلى صالتي "ساونا": واحدة للسيدات، والأخرى للرجال، فضلاً عن خدمات التدليك.

قبل مغادرة الفندق، لا بد لك من ارتشاف القهوة أو الشاي في "بيلا فيتا" (كافيه وتراس)، أي في المكان الأنسب للاسترخاء وتجديد النشاط على شرفة مجمّلة بديكورات مريحة، مع اختيار نكهة الشاي المفضلة لك من مجموعة من أنواع الشاي المعطرة، أو القهوة بنكهاتها الطيبة، والحلويات اللذيذة.

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