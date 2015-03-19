ضبط إخوانى هارب من أسيوط لاتهامه بقطع الطرق مختبئا بشقة فى الجيزة

تمكنت مباحث الجيزة من ضبط أحد عناصر جماعة الإخوان هاربا من محافظة أسيوط ومختبئا بشقة بدائرة قسم الجيزة، لاتهامه فى قضايا قطع طرق ومشاركة فى مظاهرات مخالفة للقانون، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

كانت وردت معلومات للمقدم علاء فتحى رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد بتردد "الأمير.ع" على شقة بدائرة القسم، وتبين أنه متورط فى قضايا تظاهر وقطع طرق بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، وأنه هارب من مطاردة الأمن بمحافظته ويتردد على الجيزة للاختباء بإحدى الشقق، وبإعداد كمين له تم القبض عليه.

وبمواجهته اعترف بصحة الاتهامات المنسوبة إليه، فأخطر اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.