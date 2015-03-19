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القبض على عاطل أشعل النار فى كشك بقالة بسبب خلافات النسب بالجيزة

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القبض على عاطل أشعل النار فى كشك بقالة بسبب خلافات النسب بالجيزة القبض على عاطل أشعل النار فى كشك بقالة بسبب خلافات النسب بالجيزة
ألقت مباحث الجيزة، القبض على عاطل لاتهامه بإشعال النار بكشك بقالة، بسبب خلافات متعلقة بالنسب بينه وبين صاحب الكشك، بالإضافة إلى أن النار امتدت بكشك مجاور وسيارة مركونة بالشارع، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى المقدم علاء فتحى رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بلاغا من "ر.م" صاحب كشك اتهم فيه عاطل بإشعال النار بكشك البقالة ملكه، كما أكد أن النيران امتدت إلى كشك مجاور وسيارة ملاكى بالشارع.

وأضاف مقدم البلاغ أن المتهم تجمعه به خلافات متعلقة بالنسب، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

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