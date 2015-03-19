تأجيل محاكمة طبيب يدير شقته فى أعمال الدعارة بالبساتين لـ 26 مارس

قررت محكمة جنح البساتين، اليوم الخميس، برئاسة المستشار شريف سيف النصر، وبأمانة سر عبد العزيز العربى، تأجيل أولى جلسات محاكمة طبيب متهم بعرض زوجته لراغبى المتعة الحرام، لاتهامه بتسهيل الدعارة مقابل أجر مادى فى البساتين، لجلسة 26 مارس الجارى للاطلاع على المستندات.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب بالقاهرة، تمكنت من ضبط طبيب أدار شقته وكرا لممارسة الأعمال المنافية للآداب، ويقدم زوجته لراغبى المتعة المحرمة مقابل 300 جنيه، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على الطبيب وزوجته وفتاتين مسجلتين جنائيا على ذمة قضايا دعارة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأفاد الشاب بأنه دائم التردد على شقة الطبيب لممارسة الدعارة مقابل 300 جنيه فى الساعة.