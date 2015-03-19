الداخلية: ضبط 77 من القيادات الوسطى للإخوان.. و7 عناصر باللجان النوعية

أكد مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، أنه فى إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية المُقننة التى تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابية والتنظيمات الموالية لها من المتهمين فى قضايا اقتحامات أقسام ومراكز الشرطة والمشاركة فى الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية، فقد أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط (77) من تلك العناصر، وأسفر تفتيش منزل أحد العناصر الإخوانية بمحافظة الجيزة عن العثور على (9 طلقات عيار 9 مم، و5 فوارغ طلقات آلية عيار 7,62×39 ) .

وأشار المصدر أن نتائج الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى والذى يستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية، أسفرت عن ضبط (7) عناصر من أعضائها بمحافظتى (الدقهلية ، بنى سويف).

كما رصدت متابعة تحركات عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى على مستوى محافظات (القاهرة ، الجيزة ، الفيوم ، الإسكندرية) عددا من التحركات المحدودة بلغ إجمالى المشاركين فيها حوالى (400 شخص تقريباً)، حيث تم التعامل معها بمعرفة قوات الأمن وتفريقها وضبط ( 3 من المشاركين) .

وأضاف أن الأجهزة الأمنية تمكنت من خلال تنفيذ حملات مُكثفة على مستوى بعض المحافظات، من ضبط (21) من العناصر المتورطة فى الأحداث الإرهابية التى شهدتها البلاد مؤخراً والمطلوبين على ذمة قضايا أو ممن توافرت معلومات حول تورطهم فى أنشطة تحريضية على النحو التالى (القليوبية "1" ، البحيرة "1" ، الفيوم "1" ، البحر الأحمر "3" ، شمال سيناء "15" ) ، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع العناصر الإرهابية والعرض على النيابات المختصة.