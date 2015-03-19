إحالة أوراق تاجر أراضى متهم بقتل رجل أعمال فى طريق "بلبيس- العاشر" للمفتى

قضت دائرة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم وعضوية كل من المستشارين أمد فهمى ويحيى عدلى محمود، بإحالة أوراق تاجر أراضى بالعاشر من رمضان لفضيلة المفتى وتحديد جلسة 20 من شهر مايو المقبل للنطق بالحكم.

ترجع أحداث القضية رقم 2570 لسنة 2013 جنايات قسم ثانى العاشر من رمضان،لقيام المتهم " محمد . ع " 40 سنة تاجر أراضى محبوس ومقيم بطريق " بلبيس- العاشر " فى يوم 20 من شهر يونيو لسنة 2012، بقتل المجنى عليه " محفوظ ح خ " رجل أعمال .

وكشفت تحريات مباحث قسم ثانى العاشر ، التى أشرف عليها اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية، بأن المتهم بين النية وعقد العزم على التخلص منه لوجود خلافات مالية بينهما، على خلفية قيام المتهم ببيع قطعة أرض للمجنى عليه ،وقام المجنى عليه بتسديد جزء من ثمنها وبعد ذلك أكتشف عدم ملكية المتهم لها لتلك الأرض، وطالب المتهم بأمواله التى دفعها، فقام على أثر ذلك بقتله بسلاح نارى، وتم ضبطه وبعرضه على نيابة العاشر من رمضان، أمرت بإحالته محبوسا إلى جنايات الزقازيق التى قضت بإحالته إلى فضيلة المفتى.

>