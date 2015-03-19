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تأجيل محاكمة طبيب لتسببه فى بتر أصابع قدم طفلة بالبساتين لجلسة 23 أبريل

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تأجيل محاكمة طبيب لتسببه فى بتر أصابع قدم طفلة بالبساتين لجلسة 23 أبريل تأجيل محاكمة طبيب لتسببه فى بتر أصابع قدم طفلة بالبساتين لجلسة 23 أبريل
قررت محكمة جنح البساتين، اليوم الخميس، برئاسة المستشار حسين جهاد، وأمانة سر محمد زيان، تأجيل محاكمة طبيب، لاتهامه بالإهمال الطبى فى إجراء عملية تجميل لطفلة، مما أدى لبتر أصابع قدمها، لجلسة 23 أبريل للإعلان.

بدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من والد الطفلة، يفيد اتهام أخصائى جراحات بإجراء عملية تجميل لابنته "إنجى" التى تعانى من عيب خلقى فى أصابع قدمها، نتج عن الجراحة مضاعفات بتر أصابع القدم وأحداث عاهة مستديمة لها. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحالت النيابة القضية إلى محكمة الجنح للنظر فيها.

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