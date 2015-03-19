إحالة أوراق متهم تسبب فى مقتل شقيقه وجارته حرقا بالشرقية للمفتى

قضت دائرة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار علاء عبد الباقى العفيفى وعضوية المستشارين أسامة معوض الحلوانى ورزق السيد محمد، بإحالة أوراق المتهم بإشعال النيران بمنزل أسرته، مما تسبب فى وفاة شقيقه وجارتهم لخلافات على الميراث، إلى فضيلة المفتى وحددت المحكمة جلسة 22 من شهر أبريل المقبل للنطق بالحكم.

ترجع أحداث القضية رقم 13513 لسنة 2012 جنايات قسم ثانى الزقازيق، أنه فى يوم 8 من شهر سبتمبر لعام 2012، قام "هشام . م . ذ" 35 سنة مقيم بدائرة قسم ثان الزقازيق، ومع شقيقته، بإشعال النيران عمدا بالسكن المملوك لشقيقيهما "محمد . م" 35 سنة سائق بسبب خلافات على الميراث، بأن قام هشام وشقيقته بإحداث ثقب بباب المنزل ثم سكب البنزين بالمنزل وإشعال النار، وتسبب الحريق فى وفاة كل من شقيقهم "عصام . م . ذ" 44 سنة أعمال حرة ووفاة "زينب . م . أ" جارته 45 سنة.