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أخر ملوك مصر مهنئًا بالمؤتمر الاقتصادي: «الدولة على بداية الطريق الصحيح»

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أخر ملوك مصر مهنئًا بالمؤتمر الاقتصادي: «الدولة على بداية الطريق الصحيح» أخر ملوك مصر مهنئًا بالمؤتمر الاقتصادي: «الدولة على بداية الطريق الصحيح»

قدم الملك أحمد فؤاد الثاني، آخر ملوك ، التهنئة للمصريين جميعاً بنجاح المؤتمر الاقتصادي، كما قدم التحية لروح التفاؤل الذي بثها هذا الحدث، مؤكدًا أن الأخبار القادمة من مصر إيجابية ومشجعة إلى حد كبير، والدعم الدولي لحركة مصر إلى الأمام واضح ومحسوس.

وجاء في بيانه:” تابعت خلال الأيام الماضية جلسات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في مدينة شرم الشيخ، كما تابعت ردود الفعل بعدها، شعرت بالفخر بدقة التنظيم والمجهود الذي بذل قبل وأثناء المؤتمر لحشد هذا التأييد العربي والإفريقي والدولي لمصر واقتصادها وإعادة بنائها”.

وأكد:” أشعر كمصري مقيم في أوروپا بالراحة الشديدة لأن مصر على بداية الطريق الصحيح بعد سنوات كانت الأخبار القادمة من مصر بها الكثير من الأحداث المحزنة والسلبية، يحق لنا جميعا أن نفرح كمصريين بعد الكثير من الأحزان”.

وأضاف :”أشكر مجهود في الترتيب لهذا الحدث الهام كما أشكر كل الدول والشركات والأفراد الذين وثقوا في الاقتصاد المصري وأتمنى أن تستمر روح شرم الشيخ ٢٠١٥ وأن تلتزم كل الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاقات التي تمت. إن البداية الصحيحة يجب أن أن يتبعها مسيرة في ذات الاتجاه وبنفس الجدية والعنفوان والعمل” .

وتقدم بكل  الود والعرفان للملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الذي كان أول من نادى بهذا التجمع من أجل مصر، وبالشكر لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وجلالة السلطان قابوس بن سعيد، وسمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، وسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وكافة الملوك والرؤساء على مواقفهم الراسخة مع مصر والمصريين.

ووجه التحية والتهنئة للرئيس عبد الفتاح على نجاح هذا المؤتمر، وأشكر جهوده واتصالاته وعمله من أجل إنجاح هذا العمل الذي يفتح الباب أمام المستقبل وإعادة البناء.

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