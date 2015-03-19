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إرتفاع أسعار البترول لـ 55.43 دولار للبرميل و43.81 غرب تكساس

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إرتفاع أسعار البترول لـ 55.43 دولار للبرميل و43.81 غرب تكساس إرتفاع أسعار البترول لـ 55.43 دولار للبرميل و43.81 غرب تكساس
إرتفعت البترول اليوم الخميس بعد حالة الهبوط التى كانت عليها خلال الأيام الماضية، حيث سجل سعر خام برنت 55.43 دولار للبرميل وفى غرب تكساس بلغ 43.81 دولار، وفقاً لنشرة أسعار المنتجات البترولية لموقع وزارة البترول.

وأشار تقرير الوزارة طبقا للتقارير الاعلامية العالمية أن أسعار البترول قفزت حوالى5% منذ أمس الأربعاء حيث دفع هبوط الدولار بعد أحدث بيان للمركزي الأمريكى أسعار الخام للصعود بقوة.

وكانت أسعار العقود الآجلة للخام تراجعت حوالى %2 يوم حتى يوم الثلاثاء الماضى وسجل الخام الأمريكى أدنى مستوياته فى 6 سنوات مع علامات على ارتفاع الإنتاج فى الولايات المتحدة وليبيا.
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مصر 365

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