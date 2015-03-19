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الحكومة الكورية تمنح الشركات 45 مليار دولار للاستثمار بالشرق الأوسط

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الحكومة الكورية تمنح الشركات 45 مليار دولار للاستثمار بالشرق الأوسط الحكومة الكورية تمنح الشركات 45 مليار دولار للاستثمار بالشرق الأوسط
قررت الكورية توفير مزيد من المساعدات المالية بقيمة 5 تريليونات وون (نحو 45 مليار دولار) للشركات الكورية العاملة فى دول الشرق الأوسط، أو الشركات الراغبة فى الدخول هذه المنطقة، وفقاً لبيان السفارة الكورية بالقاهرة.

كما تعتزم الحكومة رفع مزيد من القيود المالية وإنشاء منطقة خاصة بجذب الاستثمارات الأجنبية، من أجل تنشيط ضخ الاستثمارات الأجنبية فى صناعة الخدمات المحلية.

وأكدت الحكومة، خلال الدورة السابعة لاجتماع ترويج التجارة والاستثمار برئاسة الرئيسة الكورية "بارك كون هيه"، على تعزيز مساعداتها المالية، وضمان الاستثمارات لدى الشركات الكورية المشاركة فى مختلف المجالات داخل دول الشرق الأوسط، مثل إنشاء المحطات الضخمة وتطوير المدن والبنى التحتية المتعلقة بالمياه.

وفى إطار هذه الخطة، من المتوقع أن ترفع كل من المؤسسة الوطنية الكورية للتجارة وبنك كوريا للتصدير والاستيراد حجم الاقتراض المستهدف لدعم الشركات المعنية بقطاع إنشاء المبانى والمحطات فى الخارج إلى 2.9 تريليون وون و400 مليار وون على التوالى.

كما ستقوم الحكومة بالاستفادة من صندوق الاستثمار الخارجى الذى تقدر قيمته بـــ1.6 مليار دولار، علاوة على إنشاء صندوق جديد بقيمة 270 مليون دولار.

وقدرت الحكومة جميع الأموال التى ستضخها خلال العام الحالى بـ 5 تريليون وون، ومن المنتظر أن تبلغ قيمة المشروعات التى تفوز بها الشركات الكورية فى المنطقة 70 مليار دولار خلال العام الجارى و80 مليار دولار خلال عام 2017، فى حال نجاح الحكومة فى تنفيذ سياساتها التجارية الخارجية.
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مصر 365

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