مساعد وزير الخارجية يترأس وفدًا في اجتماع دعم الاستقرار في المناطق المحررة من سيطرة داعش

ترأس السفير عبد الرحمن صلاح مساعد وزير الخارجية للشئون العربية وفد مصر في الاجتماع الأول لمجموعة العمل المختصة بدعم الاستقرار في المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، والذي يعقد بالعاصمة الألمانية برلين، حيث أدلي ببيان أكد فيه علي أهمية مراعاة المجموعة لمبدأ الملكية الوطنية فيما يتصل بعمليات تثبيت الاستقرار بالعراق وسوريا، مؤكدا علي أهمية إدماج مختلف المكونات المحلية في صنع وتنفيذ هذه القرارات المتعلقة بإعادة الإعمار في مناطقهم المحررة، وبما يسهل العودة الطوعية لسكان هذه المناطق.

تطرق صلاح إلي أهمية انخراط البلدان العربية في دعم الجهود العراقية بصورة فعالة في إطار عمل هذه المجموعة، كما حرص في الوقت ذاته علي إبراز مسئولية الأطراف الدولية المانحة التي يتعين عليها التنبه لأهمية تخفيف الأعباء الإضافية التي يتكبدها العراق جراء استضافته لمئات الآلاف من اللاجئين السوريين.

وفي سياق حديثه عن أهمية بناء العنصر البشري منعا لظهور أجيال جديدة من العناصر الإرهابية التي تنهل من بؤر العنف والتطرف، نوه صلاح لاستعداد مصر المساهمة في تدريب الكوادر العراقية بالقطاعات الدينية والتعليمية والقضائية والعسكرية والأمنية، كما أشار إلي المحادثات الثنائية القائمة مع العراق الشقيق من أجل تعزيز المساهمات المصرية بأنشطة إعادة الإعمار في السوق العراقي.