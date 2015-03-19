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إخماد حرائق فى 7 آبار نفطية بحقل "حمرين" بصلاح الدين بالعراق

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إخماد حرائق فى 7 آبار نفطية بحقل "حمرين" بصلاح الدين بالعراق إخماد حرائق فى 7 آبار نفطية بحقل "حمرين" بصلاح الدين بالعراق
تمكنت الفرق الفنية والهندسية بشركة نفط الشمال من اخماد حرائق فى سبعة آبار نفطية من أصل تسعة أشعلها تنظيم داعش عقب هزيمته فى منطقة "حمرين" بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد إن الفرق الهندسية والفنية ضمن كوادر شركة نفط الشمال، بإشراف ومتابعة وزير النفط عادل عبد المهدى، تمكنت من اخماد الحرائق التى أشعلها داعش فى آبار حقل حمرين النفطى. .لافتا إلى أن عصابات داعش تعمدت تخريب وإشعال الحرائق فى تسعة آبار كانت تحت سيطرة التنظيم.

وأضاف أن الفرق الفنية والهندسية نجحت فى إطفاء الحريق فى الآبار السبعة فى وقت قياسى، ونأمل أن تنجح الفرق الفنية فى اخماد الحرائق فى البئرين الأخرين خلال فترة وجيزة.

ونوه إلى أن كوادر الوزارة كانت قد سيطرت فى وقت سابق على النيران التى اندلعت فى بئرين نفطيين ضمن حقل "خباز" فى كركوك.. وقال: إن الوزارة ومن خلال التنسيق مع القوات الأمنية تقوم بإرسال الفرق الفنية والهندسية إلى المناطق التى يتم تحريرها من قبضة داعش لإعادة تأهيل المنشأت النفطية.
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