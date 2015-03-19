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سكرتير حركة فتح: حكومة نتنياهو فى صالح الفلسطينيين أكثر من الإسرائيليين (تحديث)

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سكرتير حركة فتح: حكومة نتنياهو فى صالح الفلسطينيين أكثر من الإسرائيليين (تحديث) سكرتير حركة فتح: حكومة نتنياهو فى صالح الفلسطينيين أكثر من الإسرائيليين (تحديث)
قال سكرتير اللجنة المركزية لحركة فتح "جبريل الرجوب" فى أول رد فعل منه على فوز حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو فى انتخابات الكنيست، إن نتنياهو بالنسبة للفلسطينيين أفضل لأنه سيضر الإسرائيليين أكثر مما سينفعهم.

وأضاف "الرجوب" فى حوار أجراه مع موقع "واللا" الإسرائيلى أن نتنياهو أعلن أنه يعارض إقامة دولة فلسطينية وهذا يؤكد للمجتمع الدولى أنه لا يوجد للفلسطينيين من يتحدثون معه.

وأوضح "الرجوب" أن نتنياهو بتصريحه هذا يتراجع عن تصريحاته التى أدلى بها فى جامعة "بار- إيلان" فى عام 2009 التى أيد فيها إقامة دولة فلسطينية، موجها "الرجوب" رسالة للإسرائيليين وهى أن الدولة الفلسطينية ستقوم سواء إن أراد نتنياهو أو لم يرد.

وأعرب الرجوب عن خيبة أمله فى اختيار الإسرائيليين لحكومة يشكلها اليمين المتطرف، مضيفا أن نتائج الانتخابات تؤكد على أن الفكر العنصرى يسيطر على الإسرائيليين.

وأشار إلى أن اختيار اليمينة لن يؤدى إلا أن تمثل خطرا على المستوى الدولى، وسيضر بإسرائيل وعليهم أن يفهموا أنه لا أمن بدون السلام، وفى حالة اتباع نفس السياسية الماضية فغن هذا سيؤدى لحدوث مواجهة حقيقية .

وأكد أن التنسيق الأمنى مع إسرائيل الذى تم تجميده مؤخرا ردا على حجز إسرائيل لأموال الضرائب مرهون بإقامة دولة فلسطينية، وأنه فى حالة عدم إقامة الدولة فإن ذلك سيؤثر بطبيعة الحال على العلاقات بين تل أبيب والسلطة الفلسطينية.


>من جانبه اعتبر الرئيس الفلسطينى محمود عباس الخميس ان تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلى المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو ووزير خارجيته افيغدور ليبرمان "عنصرية" وتدل على انه "لا توجد جدية" لدى اسرائيل للحل السياسى.

وقال عباس فى مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية عقد فى مقر الرئاسة فى رام الله ان تصريحات نتانياهو حول عدم قيام دولة فلسطينية وتصريحات ليبرمان حول قتل العرب فى اسرائيل "احاديث عنصرية وان صح هذا الكلام، فمعنى ذلك انه لا توجد جدية لدى الحكومة الاسرائيلية للحل السياسى الذى يؤدى الى اقامة دولتين".

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مصر 365

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