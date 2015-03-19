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الجيش اليمنى واللجان الشعبية يسيطران على مقر قوات الأمن الخاصة بعدن (تحديث)

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الجيش اليمنى واللجان الشعبية يسيطران على مقر قوات الأمن الخاصة بعدن (تحديث) الجيش اليمنى واللجان الشعبية يسيطران على مقر قوات الأمن الخاصة بعدن (تحديث)
سيطرت قوات تابعة للجيش اليمنى واللجان الشعبية فى عدن جنوبى البلاد ظهر اليوم الخميس على مقر قوات الأمن الخاصة فى مدينة عدن.

وقال مصدر فى اللجان الشعبية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادى لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن قوات الجيش، مسنودة بمقاتلى اللجان الشعبية، تمكنت من السيطرة على مقر القوات الخاصة ، مشيرا إلى أن هناك انباء غير مؤكدة عن مغادرة قائد قوات الأمن الخاصة فى عدن العميد عبد الحافظ السقاف من المقر.

وكانت اشتباكات مسلحة اندلعت صباح اليوم بين قوات الأمن الخاصة ومسلحى اللجان الشعبية فى مدينة عدن بعد سيطرة قوات الأمن الخاصة على مطار عدن.

ولايزال التوتر قائماُ فى مدينة عدن حيث شهدت المدينة عدة مواجهات خلال الفترة الماضية بين قوات الأمن الخاصة ومسلحى اللجان الشعبية.

من ناحية أخرى أفرج مسلحون اليوم الخميس عن مواطنة فرنسية ومترجمتها اليمنية بعد مضى قرابة شهر على اختطافهما من وسط العاصمة اليمنية صنعاء، وكشف عبدالقوى مكاوى، شقيق المختطفة اليمنية مكاوى، لعدة وسائل إعلامية عن انه تم اطلاق سراح شقيقته مع مديرتها الفرنسية ايزابيل، دون ذكر أى معلومات اخرى.

وقالت مكاوى على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك" إنه تم الإفراج عنها، مضيفة "الحمدلله الذى أعاد لى روحى الجريحة بعد أن سلبت منى الحمدلله الذى رد لى امرأة سلبت منها كل مكانة كانت تكرمها ، الحمدلله الذى رد لى جسدى بعد كل انواع الذل و الإهانة و الضرب".

ولم تورد مكاوى أى تفاصيل اخرى حول الإفراج عنها والفرنسية إيزابيل، وتعمل ايزابيل ومكاوى ضمن مشروع تابع لصندوق الرعاية الاجتماعية، وكان مسلحون مجهولون اختطفوا ايزابيل ومكاوى فى 25 فبراير الماضى أثناء تواجدهما فى شارع 45 بالعاصمة صنعاء ولم ترد أى معلومات عنهما منذ ذلك الحين.
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مصر 365

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