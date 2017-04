رومنسية ومغامرات وأكشن في الصالات العربية

فندق يسحر كل من يقرر زيارته وتمضية عطلة فيه ومواجهة مفتوحة بين الحريّة والدكتاتورية ورجل يصارع ماضيه الدموي، هذه هي مواضيع الأفلام الثلاثة البارزة التي بدأ عرضها في الصالات العربية وإليكم لمحة عنها.

The Second Best Exotic Marigold Hotel

بعد النجاح الذي حققه فيلم The Best Exotic Marigold Hotel عام 2012، حيث تمكن من جمع 136.8 مليون دولار إيرادات على شباك التذاكر عالمياً بكلفة إنتاج بلغت 10 مليون دولار فقط، قررت شركة Fox Searchlight إنتاج جزء ثاني منه بعنوان The Second Best Exotic Marigold Hotel والذي شهد عودة قسم من الممثلين الرئيسيين من الجزء الأول وهم Dev Patel و Maggie Smith و Judi Dench و Bill Nighy بالإضافة الى ممثلين جديدين هما Richard Gere و David Strathain. في الجزء الثاني، أصبح السوّاح الإنكليز يعملون في فندق Marigold في الوقت الذي يحاول فيه Sonny مالك الفندق المذكور أن يجد التمويل المناسب لفتح فرع ثاني ... فهل سينجح بذلك؟ The Second Best Exotic Marigold Hotel فيلم يجمع بين الدراما والرومنسية والكوميديا أنصحكم بمشاهدته ويعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين وقطر والعراق ولبنان.

Insurgent

بعد أن تعرّفنا على الشخصيات بشكل مفصّل في فيلم Divergent، اليوم سنتابع مغامرات Tris و Four الهاربين من سيطرة Jeanine وقيادتها للمجتمع، لنكتشف بعدها أسرار كثيرة أبرزها: لماذا الـ Divergents يشكلون خطراً على المجتمع؟ ولماذا ضحّت عائلة Tris بنفسها؟ وما هي حقيقة الماضي واللغز لبناء مستقبل أفضل؟ أسئلة كثيرة قد نجد أجوبة لها في الجزء الثاني من هذه السلسلة بعنوان Insurgent من بطولة Shailene Woodley و Theo James و Kate Winslet ويعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر ومصر والعراق ولبنان.

The Gunman

Jim Terrier قاتل مأجور سيلاحقه ماضيه الدموي عندما يكتشف مؤامرة لتصفيته جسدياً. أمام هذا الواقع، سيحاول Jim البحث عن الحقيقة والتخلّص من الشخص الذي أعطى الأوامر بقتله ويعمل جاهداً لحماية المرأة التي يحبها. فهل سينتصر في نهاية المطاف علماً أن مهمته شبه مستحيلة؟ ... هذه هي باختصار أجواء فيلم التشويق والأكشن The Gunman الذي يشارك في بطولته Sean Penn و Idris Elba و Javier Bardem ويعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين وقطر والعراق ولبنان.