مكتبة الإسكندرية تشهد ختام معرض إنتل للعلوم والهندسة 2015

انتهت فاعليات معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة، الذى ينظمه مركز القبة السماوية العلمى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وشركة انتل مصر ، بالإعلان عن المشروعات الأربعة الفائزة بالمراكز الأولى والتى ستؤهل للمشاركة بمعرض انتل الدولى للعلوم والهندسة بالولايات المتحدة .

وفى 4 مشروعات هذا العام فاز بالمركز الأول، من الإسكندرية، مشروع التحكم بالقوى المؤثرة على الطائرات للطالبين فارس عصام وعبد العزيز أحمد، وبالمركز الثانى، من الإسكندرية، مشروع تفعيل الطاقة الكامنة لذوى الاحتياجات البصرية، للطالبة أميرة محمود عبد الله.

وجاء فى المركز الثالث، من الإسكندرية، برنامج تلقائى للقراءة الشفاه، للطالبين أحمد عبد العزيز مصباح وأحمد عبد المقصود متولي. وحصل على المركز الرابع، من دمياط، مشروع قوة قش الرز، للطالبة ياسمين يحيى عبدو.

وكان الدكتور شريف رياض، رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالمكتبة فى استقبال ضيوف الحفل الذى ضم لفيف من الشخصيات العامة التى ألقت كلمات تشجيعية لصغار المخترعين والباحثين ومنهم: الدكتور يسرى الجمل؛ وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور نبيل عثمان؛ مدير المراكز الاستكشافية وحاضر بالنيابة عن وزير التربية والتعليم، والمهندسة نيهال عباس، ممثلة عن شركة انتل، والدكتورة هدى مصطفى؛ مديرة فرع جهاز البيئة بالإسكندرية وحاضرة بالنيابة عن وزير البيئة، وجمعة مصطفى زكرى الأنصاري؛ وكيل أول وزارة التربية والتعليم، وسعيد شلبي، حاضر بالنيابة عن رئيس أكاديمية البحث العلمي، أليسيا موسميلي، مدير العلاقات العامة بالقنصلية الأمريكية بالإسكندرية، والدكتور عصام خميس، رئيس مدينة برج العرب للبحث العلمي.

وبلغ عدد المشروعات المشاركة أكثر من 600 مشروع، وأكثر من 1250 طالب وطالبة، تأهل منها 165 مشروع للمشاركة فى معرض انتل مكتبة الإسكندرية 2015، وذلك من خلال التصفيات التى أقيمت فى المعارض المحلية فى محافظة البحيرة والدقهلية والغربية ودمياط وكفر الشيخ والإسكندرية.